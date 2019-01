Vocalista de Slipknot quiere realizar temas de la banda en formato jazz

Corey Taylor, vocalista de Slipknot, afirmó en una entrevista con Chaotic Radio que le gustaría grabar un disco de jazz en el que podría incluir alguna versión de su banda.

"He pensado en juntar a un cuarteto o un quinteto y grabar un álbum de jazz con un rollo oscuro en directo en un cuarto", dijo.

En esa línea, Taylor aclaró que "no vendería una 'mierda'. Lo haría sólo para mi 'jodida' colección personal, porque me encanta el jazz. Mucha gente no se da cuenta de eso. Escucho un montón de música jazz de los '40 y los '50. Están todas esas cosas encantadoras que haría Billie Holiday, temas más antiguos de Charlie Parker cuando estaba bien 'jodido', ese es el sonido del que yo estaría más cerca".

Además, agregó que "tengo, en realidad, versiones jazz de mis propias canciones que me encantaría probar. Seguramente algo como 'Prosthetics'. Creo que podría gustar muchísimo. Luego, por ejemplo, tengo una versión jazz de 'Bother' que podría quedar muy bien", concluyó.