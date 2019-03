Vocalista de Imagine Dragons se refirió a los dichos de Corey Taylor sobre su banda

Hace algunos días, Corey Taylor de Slipknot catalogó a Imagine Dragons como la peor banda de rock de la actualidad, superando así a Nickelback.

En ese entonces, el intérprete de "Vermillion" aseguró que la agrupación canadiense liderada por Chad Kroeger es "el chivo expiatorio del rock and roll", agregando que "ahora están pasando a ese cetro a Imagine Dragons, y me encanta. Son horribles, así que eso es genial".

Ahora, Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, se refirió a lo dicho por su colega, señalando que "durante una década he lidiado con críticos y otras bandas que han dicho cosas extremadamente duras sobre mi banda. No lo que yo llamaría 'crítica justa', sino 'click-bait' y mierda. Me he quedado en silencio y lo he guardado durante años. Se ha sumado a la depresión con la que he lidiado desde mi juventud. No digo esto en busca de compasión, sino como un hecho".

En esa línea, Reynolds agregó que "no es la persona la que me causa sentimientos de estrés y depresión, sino lo que le hace al mundo que hemos creado como banda. Cómo podría afectar a un niño que no se sienta cool por escuchar a Imagine Dragons. Odio ese pensamiento. Preguntarme si se burlarán de mis hijos a medida que crecen porque alguien piensa que mi banda no es genial".

"He superado el hecho de que los chicos de otras bandas (The 1975, Foster the People, Smashing Pumpkins, Slipknot, etc) sientan la necesidad de hablar mal de mi banda por alguna razón. En realidad, no siento bronca hacia ellos, sino más bien una tristeza que esta industria abraza, incluso celebrando esta mentalidad", manifestó el intérprete de "Demons".

Finalmente, expresó que "ojalá se sintiera como un lugar donde los artistas se apoyaran unos a otros, independientemente de nuestros diferentes gustos y voces. Mis compañeros de banda son algunos de mis mejores amigos. Somos nosotros mismos y nos esforzamos por traer positividad y poder al mundo. Y eso es lo que seguiremos haciendo".