Vocalista de Chvrches recibe amenazas de muerte por parte de los fanáticos de Chris Brown

La vocalista de la banda escocesa Chvrches, Lauren Mayberry, reveló que están recibiendo cientos de amenazas de muerte por parte de los fans de Chris Brown, luego de que ella y sus compañeros criticaran al DJ y productor Marshmello por haber colaborado con el rapero y Tyga.

"Nos gusta y respetamos a Marshmello como persona, pero trabajar con depredadores y abusadores valida, excusa y apoya este tipo de comportamientos", escribió Chvrches desde sus redes sociales.

En un concierto que realizaron este fin de semana, Mayberry explicó que tomaron el ejemplo de Brown porque, como banda, piensan que la "violencia doméstica es un error (...) Tal vez no sea buena idea promover a personas con historial de violencia, que ya han sido condenadas, a los niños", agregando que las amenazas que han recibido "sólo prueban que tenemos la razón".

Algunas de las amenazas que Lauren ha recibido dice: "Espero que Tyga te viole y luego Chris Brown te de una paliza, que R. Kelly te mee tu trasero blanco. Aprende a dejar el nombre de Chris Brown fuera de tu boca de basura", mensaje que compartió con sus seguidores de Instagram.

Estos mensajes de los fans del cantante norteamericano llegan después de su propio comentario en el que le dice a Chvrches: "Pandilla de perdedores. Este es el tipo de gente que quiero ver caminando delante de un autobús a toda velocidad repleto de pacientes mentales. Sigan arrastrándonos en sus inseguridades y odio. Soy negro y estoy orgulloso. Y sé que les duele estar luchando por la vida y la paz porque están obligados a ver mi éxito. Ni siquiera son número 2 (Recuerden que un segundo lugar quiere decir que perdiste antes. Hasta la vista, buen día plebeyos".

Chris Brown's statement in response to CHVRCHES is probably the most disgusting thing I've read in a long time. Sorry for ruining your day. pic.twitter.com/Eky3XlkyDp