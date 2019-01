Vocalista de Bring Me the Horizon respondió a quienes critican su nuevo álbum

Bring Me the Horizon lanzó su sexto álbum de estudio hace menos de una semana, el cual "decepcionó" a cientos de sus fanáticos por no seguir la línea original de la banda: el metalcore.

amo marca un gran paso para los británicos, ya que es uno de sus álbumes más emocionantes y con amplia diversidad de genéros, que hacen que este disco sea completamente único.

Sin embargo, sus fanáticos no están felices con el resultado, pero para Oliver Sykes, vocalista de BMTH, no le preocupa, ya que "me encanta que este disco esté polarizando al personal".

Según consignó Blitz, el cantante agregó que su música "ya no era así (metalcore) desde que lanzamos el Suicide Session (2008). Hubo muchos 'putos' que lo criticaron por ser muy diferente a la escena en la que se nos inserta".

"Apoyo al 100% y aliento las opiniones honestas de las personas. Si ustedes son fans de metal y hardcore, sin excepciones, tienen todo el derecho de odiar esto", continuó.

"Pero si tienen la mente más abierta, intente oír el disco otra vez, creo que se sorprenderá", concluyó.