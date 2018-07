Viviana Nunes reveló que sufrió abuso sexual entre los siete y diez años

En una entrevista con Mario Kreutzberger, la animadora de televisión Viviana Nunes reveló que sufrió abuso sexual, entre los 7 y 10 años.

"Yo fui abusada sexualmente, dentro de mi familia. No con el acto implícito, pero sexualmente es el título que tiene el abuso de tocaciones, el abuso de hacer ver, de inducir a ciertas cosas", confesó en "Qué dice el público".

La mujer relató que su agresor "siempre me llevaba algún regalo, porque siempre te conquistan con algo, un chocolate, un caramelo, una historia". "Este hombre me llamaba y aunque nunca me tocó, él se masturbaba delante mío", afirmó.

Nunes explicó que sólo 25 años después, mediante terapia, pudo recordar lo sucedido. "Eso es súper fuerte, entonces cuando uno se ve enfrentada a cosas así, cualquier niño, cualquier adulto, lo bloquea inmediatamente", dijo.

"Estaba muy sola, no había imagen paterna, no había un referente al que pudiera seguir o acercarme. Entonces me pasaron estas cosas, y me acordé dentro de la terapia", agregó.