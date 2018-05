Viuda de Roberto Bruce por programa que recreará accidente del Casa 212: "Es chocante"

Andrea Sanhueza, viuda de Roberto Bruce, rechaza la recreación del accidente del Casa 212 (en el que murió su esposo, Felipe Camiroaga y otras 19 personas) que hará el programa “Efecto Mariposa”, a estrenarse durante la próxima semana en Mega.

"Igual es como chocante. Me choca verlo representado en la tele. A cualquiera le pasaría", dijo la mujer a Hola Chile, de La Red.

"Una ya está acostumbrado a este tipo de cosas. No es que me parezca mal que hagan programas como este, y yo creo que son programas que ayudan un poco a la investigación, pero espero que sea un programa periodístico. Yo pensaba que iba a ser así, pero cuando me di cuenta que iba a tener una representación del tema… igual es como chocante un poco", agregó.

Sanhueza criticó, además, que nadie se acercó a ella para hablarle sobre el programa. "Imagínate que estamos viendo televisión y los vemos por casualidad. Lo encuentro delicado, por lo menos una deferencia de haberme llamado, de haberme dicho lo vamos a lanzar tal día, a tal hora. Yo no pido un trato especial, yo entiendo como es la TV, pero no sé. Una deferencia", dijo.

Pero con el programa ya en el calendario, Andrea espera que "se muestren todas las faltas que cometió la FACH, porque esto se produjo por ello".