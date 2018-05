Viralizan video de mujer afeitando sus piernas en una piscina pública

Un usuario de Reddit compartió en el foro de Internet un video que rápidamente se viralizó en todo el mundo, mostrando a una mujer que apaciblemente se afeita sus piernas en una piscina repleta de personas en Florida, Estados Unidos.

El comentario más votado en Reddit al respecto es de un salvavidas, el que comenta "he visto excrementos, vómitos, y un tipo que se reventó un testículo en una clase de aeróbica, y pensé que lo había visto todo hasta que me topé con este video. Si las piscinas me han enseñado algo es que las personas son unos animales asquerosos".