Viralizan video de Billie Joe Armstrong tocando en su primera banda punk

Esta semana, se comenzó a difundir un video que muestra a Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, tocando en su primera banda, cuando tenía tan sólo 16 años.

El video fue originalmente en el documental Turn It Around: The Story of East Bay Punk, que contó con los miembros de Green Day como productores ejecutivos. Sin embargo, nadie sabe por qué esta semana se comenzó a viralizar.

El clip tiene sólo 30 segundos de duración y muestra a los Desecrated Youth -Armstrong, Raj Punjabi, Mike Pritchard y Sean Hughes- dando un pequeño concierto en el patio de Punjabi.