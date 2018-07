Viralizan respuesta de Felipe, profesor eliminado de "Pasapalabra": "No me "robaron" el rosco"

Luego de la polémica alrededor de su eliminación, el profesor de física Felipe Morales habría encontrado una particular forma de comentar el hecho.

Porque luego de que los seguidores de "Pasapalabra" cuestionaran severamente que se haya tomado correcta la palabra "inducir" para la definición de "inferir" a su rival en el episodio del pasado domingo 22 de julio, el docente se habría pronunciado en su cuenta de Facebook, borrando la publicación posteriormente.

"DECLARACIÓN PÚBLICA: 1.- No me "robaron" el rosco. Perdí en buena ley, por errores propios. 2.- Julián Elfenbein me cae bien. Saludos cordiales", escribió escuetamente, según un pantallazo que rescató el sitio de espectáculos Lima Limón.