Viralizan error notorio en Star Wars: The Last Jedi

La observación de los usuarios en redes sociales permitió que se descubriera un curioso error en Star Wars: The Last Jedi, la última película de la saga de La Guerra de Las Galaxias.



El fallo en cuestión ocurre cuando Kylo Ren y Rey batallan contra los guardias de Snoke, luego de que este falleciera a manos del hijo de Han Solo.



La pifia surge mientras la aprendiz de Luke Skywalker está contra un enemigo y ocurre un error de continuidad.





Choreographer: "but sir, as cool as it may look, if the red guard has two knives he could just stab Rey in the back"



Director: We'll just edit one out half way through the move, no one will notice.



FX Guy: Done. pic.twitter.com/5FbmvwoTr2