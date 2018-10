Viñuela respondió a las críticas de Daniela Aránguiz: Me genera un ruido porque estuvo en el progama

Hace unos días Daniela Aránguiz comparó el regreso del Team Mekano con una "clase de zumba" por como lucían sus excompañeras en el evento, provocando que Vivi Rodrigues presente una denuncia por amenazas.

Quien no se había referido hasta ahora es José Miguel Viñuela, quien aprovechó su participación en Mucho Gusto para comentar lo sucedido, señalando que las comparaciones de Aránguiz le "genera un ruido", ya que es "gente que estuvo en el programa".

En esa línea, el conductor agregó que "he sido testigo, de cómo a ciertas chiquillas les duele, se sienten mal, no saben cómo salir al escenario. De verdad lo digo… Me da mucha pena. A mí no me duele, porque no tengo problemas en salir en zunga y mostrar la gusta. Me da lo mismo y me río de mí mismo. Pero no todo el mundo tiene esa facultad".

"No todo el mundo tiene la posibilidad de aceptarse guatón o como sea. Para las mujeres es mucho más delicado", afirmó Viñuela.

Respecto a las críticas que ha provocado la gira del desaparecido programa juvenil, donde él fue el animador, dijo que "hemos sido testigos de cómo han desprestigiado a los chiquillos de la gira Mekano, simplemente porque estamos más viejos, por esto y esto otro".