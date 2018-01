Viñuela confesó haber sido víctima de abuso sexual en colegio jesuita

Sorpresa causó un episodio relatado por José Miguel Viñuela durante este viernes en "Mucho Gusto" de Mega, donde se sinceró sobre una experiencia que vivió cuando cursaba el séptimo básico en un colegio jesuita.

Transcurrida la visita del Papa y su polémico respaldo al obispo Juan Barros, acusado de encubrir delitos de acoso sexual de Fernando Karadima, el animador de Mega relató un episodio que dejó a todos sus compañeros de equipo sorprendidos.

"Me acuerdo estar en séptimo básico, estaba en el colegio, en un colegio jesuita. El colegio tenía una casa de retiro y en ella una piscina, donde nos llevaban en grupos de alumnos y un sacerdote, que estaba allá, nos decía '¿quieren bañarse en pelota?', y nosotros que éramos chicos decíamos '¡ya que entrete!, puros hombres', comenzó relatando en el matinal.

Tras ello, siguió contando que "nos sacábamos la ropa, nos tirábamos en pelota a la piscina y el cura nos sacaba fotos. Algunas de estas él las ponía en el diario mural, las divertidas, las que se podían ver, y las otras ustedes se imaginarán dónde las tenía", aseguró.

Por último, Viñuela dijo que decidió contar esta historia con el fin de ayudar a los padres de niños que han sufrido abusos sexuales.

"En su minuto, haberme confesado con ese cura y que me haya dicho 'usted ya es un torito que tiene las bolas grandes', y te pegaba la tocada, uno decía 'que choro este sacerdote, porque es mas directo', pero hoy que tengo 43 años y dos niños, me doy cuenta que me toqueteaba. Si mis hijos llegan a contarme que le tocaron los testículos mientras se estaba confesando, voy a dejar la "cagá" en el colegio, ya que no podría soportar algo así", concluyó.