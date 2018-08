Vinka Jackson: "Uno de los efectos más inmediatos y cotidianos del abuso era el silencio"

En un nuevo capítulo de Agenda de Género la periodista Lucía López conversó con sobre los mejores datos para el ecosistema emprendedor en la sección Mujer & Negocios con las panelistas estables Olga Pizarro y Josefa Villaroel.

"Lo importante es que el talento se junte con la oportunidad y para eso a veces bastan pequeñas acciones para que eso ocurra", comentó Josefa Villaroel, Administrador Público, Magister PP, experta en ecosistema y oportunidades de emprendimiento.

Posteriormente recibimos a Constanza Díaz, directora ejecutiva de Technovation Challenge, fundación que impulsa el interés de niñas y adolescentes por la tecnología; y a Ricardo Baeza, académico e investigador de data science, y CTO de NTENT.

"En la industria tecnológica chilena solo el 5% son mujeres, y al momento de ingresar a la universidad solo el 14% postula a carreras tecnológicas. y esa es una aguja que hay que mover", comentó Díaz: "Estamos entrando a la cuarta revolución industrial, que es tecnológica, y por el bien de esta industria hay que incluir a más mujeres".

Por su parte Baeza reflexionó que "la cantidad de mujeres que estudia tecnología es muy poca. Desde el año 2013 en Ingeniería en la Chile dieron 5% más de vacantes a mujeres y subió la matrícula desde 19% a un 32%, solo por la percepción de encontrar a más mujeres".

"Tenemos que tener consciente la paridad de género y eso a veces ni se piensa, hay que hacer un cambio de chip", comentó Ricardo Baeza, académico, investigador data science, CTO de NTENT.

En la sección Lideresas recibimos a la psicóloga Vinka Jackson, especialista en abuso sexual infantil, que comentó que "uno de los efectos más inmediatos y cotidiano del abuso era el silencio, y uno puede tener una lectura súper triste del silencio, pero también puede ser una oportunidad, porque me permitió observar muchas cosas".

"Mis mujeres referentes son Carol Guiligan y Eva Feder Kittay, que son mi mentoría porque son mujeres que desde lugares muy sencillos han hecho cuestiones extraordinarias", señaló Jackson.

"Agua fresca y los espejos, abuso sexual y resiliencia" de 2007 es el libro de Vinka Jackson en donde cuenta parte de su propia experiencia con el propósito de ayudar a otros a hablar. "Mi hija me dijo 'si le sirve a una persona, misión cumplida".

En el Panel de Actualidad Lucía López junto a Alejandra Fuenzalida y Olga Pizarro recibieron a Lucía Miranda, investigadora de Flacso, y Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas.

"En los DDHH no está consagrado el derecho a abortar, pero si está consagrado en los instrumentos internacionales que las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos o no tener hijos; y cuándo queremos, con quién, cuantos y en qué intervalo", explicó Fries: "En función de ese piso mínimo que es poder decidir sobre ti misma y tus planes de vida, creemos que somos lo suficientemente adultas y responsables para decidir eso en un sistema de plazos y no de causales".