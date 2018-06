Vinculan a Chile con la desaparición de la madre de Luis Miguel

Una de las tramas más enigmáticas que trae consigo la serie sobre la vida del cantante Luis Miguel es la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

Según ha podido graficar la producción de Netflix, cuyo guion contó con la supervisión del artista mexicano, este emprendió su búsqueda desde muy joven y por primera vez se revelan detalles.

Durante 30 años, se han publicado una serie de hipótesis: Desde que fue encontrada en un psiquiátrico en Italia, que murió en un tiroteo en Chihuahua vinculada a carteles narcotraficantes, que Luis Rey pagó a sicarios para asesinarla y recientemente que era una indigente en Buenos Aires.





Sin embargo, en el séptimo capítulo estrenado este domingo se mostró con toda claridad que las constantes humillaciones de Luis Rey habrían sido el principal detonante que la apartó de la vida de su hijo.

En este episodio, Luis Miguel (Diego Boneta) recorre Italia y España buscando a su madre junto a su hermano Alejandro (Juanpa Zurita) tras el exitoso lanzamiento de "La Incondicional", uno de sus singles más memorables.

En ese viaje, descubre que la última vez que alguien vio a su madre fue en España, en una casa familiar en Madrid a la que se refieren como "Las Matas", previo a un viaje a Chile para reencontrarse con su hijo en Santiago.

Según la serie, Marcela nunca llegó a subirse a aquel avión y su hijo pequeño, Sergio, quedó misteriosamente a cargo de otra empleada de aquel domicilio hasta que su abuela lo acogió.





Además, Luis Rey siempre estuvo enterado al respecto y en la serie protagoniza una de las escenas más tensas de toda la producción, cuando es confrontado por Luis Miguel por haber falsificado una postal de ella.

"Me has robado, me has explotado, me has engañado, de la misma forma que engañaste a mi madre. Hiciste todo para separarnos (...) ¡Salte de mi vida!", le lanzó el cantante interpretado por Boneta.

Aún no hay información sobre si finalmente Marcela Basteri murió o no, aunque se espera que se revele en los próximos cuatro capítulos. De hecho Netflix ya tituló su última entrega como "Marcela".