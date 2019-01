Vince McMahon tiene pensado separar a The New Day

Desde su aparición a fines del 2014, The New Day ha sido uno de los equipos más importantes de la WWE.

El trío compuesto por Xavier Woods, Big E y Kofi Kingston ha sido tres veces campeón en pareja de Smackdown y dos de RAW.

Sin embargo, de acuerdo al Wrestling Observer, Vince McMahon les quiere dar un aire nuevo después de tanto tiempo.

Y eso, según el periodista especializado Bryan Álvarez, conlleva una separación para potenciar sus carreras en solitario.

"Lo pensó hace un año y no hizo nada, y ahora está pensando en eso otra vez. Es lo mismo que ha sucedido durante años y podría haber algunos cambios en The New Day en 2019", indicó en el programa "Filthy Four Daily".