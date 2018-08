Villegas: Fui objeto de un ataque mediático de una odiosidad que no se había visto en Chile

Una nueva defensa en torno a las acusaciones en su contra realizó el panelista de Tolerancia Cero, Fernando Villegas, quien aseveró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra.



A través de un audio que ha comenzado a viralizarse en las últimas horas, el analista comenta que "fui objeto de un ataque mediático de una ferocidad, de una odiosidad como no se había visto nunca antes en Chile, por lo menos en lo que respecta a alguien que trabaja en los medios de comunicación".



Villegas aseguró que con el reportaje de The Clinic "se tomaron meses preparándolo, retrocedieron 30 años en el tiempo para interrogar a gente que trabajó conmigo en un programa que ya nadie se acuerda".



El comentarista sostuvo que en vista de que no obtenían lo que buscaban, comenzaron a tomar distintos detalles para que así se construyera una imagen negativa de su persona.



"Fue un ataque dirigido no a tal o cual pecado mío, sino que dirigido a mi demolición integral como persona y comunicador, sin tener miramiento del dolor que provoca en una familia", expresó.