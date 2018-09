Villano de Black Panther tendrá su propia miniserie

Killmonger, el reconocido villano de Black Panther, tendrá su propia serie en Marvel Comics donde se relatará su ascenso al poder.

Según Vultur, esta producción de cinco partes seguirá la historia de cómo un Wakandiano llamado N'Jadaka –después conocido como Erik Killmonger- fue exiliado de Estados Unidos, transformando al joven en un supervillano.

El personaje, que en esta edición será interpretado por Michael B. Jordan, ha existido desde los años 70', sin embargo será la primera vez que cuenta con su propia serie, la cual será escrita por Bryan Edward Hill, conocido por escribir On the Outside.

La producción que verá la luz en diciembre con el primer capítulo, promete venganza, espiritismo wakandiano y nuevas dimensiones para Killmonger.