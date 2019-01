'Vienes de una población callampa': Paty Maldonado descargó su furia contra periodista de Intrusos

La discusión entre Patricia Maldonado y Tatiana Merino provocó que un periodista de Intrusos fuera denostado por la panelista de Mucho Gusto.

Cuando el reportero se acercó al auto de la cantante, esta lo atacó duramente, y le dijo: "¿Estudiaste 5 años para estar gritando como un marrano? Vienes de una población callampa, por favor mijo, son 5 años de estudio, no te los 'podís' farrear de esa manera".

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Maldonado volvió a arremeter contra el profesional de las comunicaciones, señalándole que "yo no bajo el vidrio, no me interesa. Me tienen que pagar. Págenme, págenme. Ustedes hacen el programa conmigo. Háganme un bono, págenme y yo les subo la sintonía. Pero mi amor, mantenga su oficio como periodista. No se rebaje así como tonto".

"Bueno, Patricia Maldonado se enojó con nosotros por haberle estado gritando", remató el periodista.

Revisa el momento desde el 1:51:15.