'Vieja menopáusica': Dino Inostroza defendió el insulto que le hizo a Aída Nizar en Resistiré

Aída Nizar y Dino Inostroza protagonizaron una discusión en Resistiré que no fue transmitida en su totalidad por Mega, pero sí por MTV. Hasta ahora, ya que mostraron la defensa del chileno por sus palabras.

Cabe recordar que la española le dijo "payaso" y "frustrado" y el chileno le respondió diciéndole "payaso pero con dos hijos, cosa que no vas a poder tener nunca, vieja menopáusica".

Pese a que en ese entonces acusaron al canal nacional de censurar el momento, pero en el episodio de este domingo lo transmitieron como flashback mientras Dino se defendía.

Todo comenzó cuando el amigo de Alexis Sánchez bromeó con que pensaba invitar a la abogada a dormir con él en la "suite presidencial" y ella aseveró que nunca aceptaría algo así.



Foto: Mega

"Jamás dormiría con alguien que me trata así. Tengo 43 años y encantada, no soy ninguna vieja menopáusica que no puede tener hijos como me ha dicho Dino", recordó ella evidentemente molesta.

Donde Dino le respondió: "ya sea tenga dos años, 80, 90, 16 años, el respeto se gana, es lo primero que yo le enseño a mis alumnos. El respeto se gana, cuando a mí me faltan el respeto, me tratan de frustrado".

Agregando que "cuando yo conté lo de la Cata, que es algo muy importante de cuando yo robaba pan para poder sobrevivir cuando era chico, y que después me diga 'ladrón que robabas pan', esa persona para mí no tiene ningún respeto".

Los animadores cortaron el diálogo que se estaba dando entre los dos, y la española no se pudo defender, solo alcanzó a decir que "una mujer de 43 años perfectamente puede ser madre".