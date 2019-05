¿Videojuego de los Vengadores? Square Enix sugiere anuncio para E3 2019 el próximo 10 de junio

La empresa desarrolladora de videojuegos Square Enix realizó un enigmático anuncio en sus redes sociales, y los fanáticos creen que podría tratarse de una entrega relacionada al mundo de los Vengadores en el marco del éxito de Endgame.

Esto es porque el pasado 21 de mayo, al anunciar que realizarán una conferencia para dar a conocer varios anuncios en el marco de la convención de desarrolladores de videojuegos E3 2019, la empresa japonesa lo publicó con una imagen que estaba acompañada de dos nubes a sus costados con los colores verde y azul.

Sin embargo al día siguiente se activaron las alarmas entre los fans de La Casa de las Ideas que echan de menos un videojuego para acompañar el éxito de Endgame y las Gemas del Infinito.

Al informar nuevamente la fecha de su conferencia, Square Enix cambió esos colores al púrpura y naranja, lo que para muchos indicaría que se refiere a estos poderosos objetos con que Thanos asesinó a la mitad de la vida en el Universo en Avengers: Infinity War.

Los colores verde, azul, púrpura y naranja corresponderían a las Gemas del Alma, de la Mente, del Espacio y del Tiempo respectivamente; por lo que muchos esperan si un próximo anuncio de Square Enix tendrá los colores rojo y amarillo, correspondientes a las Gemas del Poder y la Realidad.

