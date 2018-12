Video realizado por YouTube es el segundo más 'odiado' en la historia de la plataforma

El video producido y publicado por el propio YouTube se ha convertido en el segundo más odiado en la historia de la plataforma, al recibir más de 8,3 millones de "no me gusta".

Eso no es todo, ya que logró esto en tan solo cinco días, mientras que el gran ganador, el clip "Baby" de Justin Bieber, ha obtenido 9,7 millones de "no me gusta" pero en un período de ocho años, por lo que este nuevo video de YouTube tiene la oportunidad de batir este récord.

El YouTube Rewind se publica cada año, y consiste en una recopilación de los videos más vistos en la plataforma durante los meses respectivos. Según explican sus creadores, celebra "los videos, personas, música y momentos" que definieron el lapso.

Sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo con esta recopilación y reclamaron que no incluyera a "youtubers" muy populares y también criticaron el exceso de referencias al videojuego Fortnite.