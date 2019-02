Video muestra el momento en que actriz mexicana fue brutalmente agredida por cuatro mujeres

La actriz y conductora de televisión mexicana, Paola Villalobos, sufrió una fuerte agresión un local nocturno el fin de semana, y ahora se refirió directamente al hecho en su cuenta de Instagram.

La presentadora de Televisa fue atacada por un grupo de mujeres que no conocía en Ciudad de México y parte de la golpiza quedó plasmada en fotos y videos que circulan por la red, porque algunas de sus agresoras la filmaron con su celular.

"Fui al baño sola, sólo sentí que me aventaron al piso, me tapé la cara porque sentí golpes, fue horrible", relató. "Pensé que en mi cabeza estaba abierta y sangrando, luego me di cuenta que me arrancaron mechones de cabello".

"Fueron 4 personas las que me agredieron, dos a los golpes y las otras dos grabando lo que sucedía. Una de ellas me dio una patada en el ojo que pudo ser fatal", denunció.

Villalobos reconoció lo molesta que se encuentra tras el incidente: "no puedes salir o ir al baño sola porque no sabes ni por dónde te va a llegar el chingazo. Que lamentable que entre mujeres y en la sociedad existan este tipo de mujeres, es muy indignante. Y que lo hayan hecho con alevosía y ventaja y que me hayan grabado", afirmó.

Paola Villalobos aseguró que no entiende el motivo de la agresión que la dejó fuertemente afectada. "Algunos amigos me dicen que pudo haber sido por envidia, uno ya no puede ni poner donde estás ubicada, porque pasan este tipo de cosas. Por ahora no estoy ni saliendo a la calle", añadió.

La actriz confesó que incluso está pensando en mudarse a otra casa y hasta contratar equipo de seguridad para evitar ser agredida de nueva cuenta.

"Ya estamos llevando un proceso legal, las chicas están ubicadas y mi abogado está haciendo todo lo posible para que las autoridades hagan lo propio". Esta traumática experiencia ha cambiado su vida. "Me pudieron haber matado, estoy muy asustada, en ese momento no sabía que estaba pasándome", concluyó.