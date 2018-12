Vidente asegura que Luis Miguel murió hace mucho tiempo y que lo reemplaza un doble

Una particular visión sobre el momento que atraviesa Luis Miguel fue la que dio la vidente colombiana Deseret Tavares, en su participación en el programa Basta de todo de Radio Metro en Argentina.



Según reveló, el cantante mexicano "murió hace rato" y que quien aparece en sus presentaciones es nada más y nada menos que un doble.



"El Sol de México que todos vemos por todos lados no es El Sol de México", declaró ante la sorpresa de los presentes.



Para argumentar su tesis, además del uso de las cartas astrales, Tavares sostuvo que el artista no se ha sometido actualmente para comprobar que la mujer indigente que fue localizada en Argentina no era Marcela Basteri, su madre.



Vale mencionar que la vidente se defendió ante los cuestionamientos sobre si esto fuese efectivo, indicando que existe toda una industria para hacer que la leyenda de Luis Miguel siga viva.