Víctimas de Cristián Rosselot entregaron duros testimonios sobre malos tratos por parte del abogado

Una serie de duros relatos se escucharon a lo largo de la emisión de esta jornada del matinal "Muy Buenos Días" de TVN, donde una serie de personas que se han relacionado con el abogado Cristián Rosselot, protagonista del comentado video donde insulta y golpea a trabajadores de un supermercado en Pirque, contaron hechos vividos junto a él.

La primera fue Carolina, la microempresaria dueña del lugar de los helados donde ocurrieron los hechos. "Me dijo 'no sabes quién soy yo'", declaró, detallando que el hombre vive cerca del supermercado Montserrat donde ocurrió el hecho.

La víctima indicó que se decidió a contar detalles del hecho por miedo. "Él es prepotente. En cualquier momento puede llegar y atacar el negocio", indicó.

En el espacio, además, se relataron dos casos más del abogado, reseñando querellas por parte de un conserje, que fue golpeado e insultado por cortar la luz por el no pago de los gastos comunes, y por mal comportamiento dentro de un tribunal.

Más tarde se conversó con "Sonia", quien trabajó con él como procuradora. "Mi relación laboral con él fue asquerosamente mala", admitió la mujer, relatando variados casos de violencia durante los dos años a su lado y acotando que incluso su propia esposa lo justificaba constantemente.

"Yo no le tengo miedo a este tipo. Mi nombre no es Sonia, soy Mirta Espinoza. No le tengo miedo", terminó diciendo durante la conversación, renunciando al nombre que se había dado para proteger su identidad.

Luego "Cristián", un chofer con quien trabajó durante algunos meses, entregó su testimonio. "Tiene esos momentos de ira. Lanza cosas", indicó, además de detallar hechos donde terminó debiendo dinero.

A la conversación se sumó el abogado del matinal, Claudio Valdivia, quien contó un episodio de amenazas directas durante un juicio. "Cristián siempre ha tenido ese carácter. Una personalidad avasalladora, un carácter fuerte que no es el común", detalló, además de caracterizarlo en el mundo de los abogados, explicando que la identificación que tiene Cristián con el grupo de intereses que defiende, lo hace poco respetado entre sus colegas.