Vicente Sabatini y Daniela Ramírez son confirmados para la nueva teleserie vespertina de Canal 13

El reconocido director de teleseries Vicente Sabatini y la actriz Daniela Ramírez, son los primeros confirmados para el nuevo proyecto que prepara Canal 13 y AGTV para las 20 horas y que sucederá a “La Reina de Franklin”. El Director Ejecutivo de AGTV Producciones, Pablo Ávila, declara: “Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Daniela Ramírez para los próximos tres años con AGTV. Daniela se suma al proyecto que dirigirá Vicente Sabatini para la teleserie de las 20 horas de Canal 13. Y personalmente, estoy muy contento de volver a trabajar con Vicente, un compañero de proyectos muy emblemáticos e importantes de la industria”. La actriz Daniela Ramírez señala estar contenta, “siempre quise trabajar con Vicente. Todos entendemos lo que significa su trabajo, las teleseries que marcaron los 90 y que quedaron en la memoria. Me gusta mucho la idea de trabajar con él y feliz de estar nuevamente con AGTV. Es una productora familiar, uno puede transmitir y conversar y crear en conjunto. Y mi llegada a Canal 13, me encanta. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando hicimos ‘Secretos en el jardín’. Esa teleserie marcó un hito para mí, fue mi primera nocturna. A Canal 13 lo recuerdo con un trato familiar, ir a almorzar todos juntos, lo recuerdo con mucho cariño, como un buen pasaje y me encanta poder volver. Sobre todo por lo que está pasando con Canal 13, que lo encuentro súper interesante. Así que ya tengo ganas de empezar”. De la nueva teleserie de las 20 horas, Daniela dice: “Para este nuevo proyecto, sólo sé que mi personaje será uno de los protagónicos. Aún no sé mucho de la historia, pero es mi primera vespertina. Estoy contenta, con muchas ganas de probar qué significa estar en ese horario, cuál es el lenguaje. Voy con muchas ganas de aprender, de jugar, y de pasarlo bien. Creo que ese es el amuleto base para que una producción funcione. Cuando uno lo pasa bien, se transmite”. Próximamente, estaremos anunciando el nombre y parte del elenco de la nueva vespertina de Canal 13 y AGTV.

