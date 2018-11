Vesta Lugg sorprendió a sus seguidores con look inspirado en Britney Spears

Vesta Lugg sorprendió a sus seguidores de Instagram por su look inspirado en la "Princesa del Pop", Britney Spears.

La cantante subió una fotografía donde aparece con un traje de dos piezas amarillo y dos cachitos en el pelo, todo esto bajo una popular frase de uno de los éxitos más grandes de Spears: "How was I supposed to know", de Baby One More Time, la canción que la lanzó a la fama en 1998.

La modelo, que etiquetó en la publicación a Britney Spears, captó la atención de sus fanáticos, quienes aplaudieron el look y aseguraron que se veía muy similar a la cantante estadounidense.