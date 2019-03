Vesta Lugg nuevamente recibió duros comentarios por osada fotografía

Vesta Lugg nuevamente recibió duros comentarios en Instragram, tras publicar una fotografía en la que aparece posando de una manera bastante "sexy".

En ella, la joven luce un ajustado vestido negro con elásticos y zapatillas con terraplén, outfit que provocó el rechazo de sus seguidores, quienes la trataron de "patética" y "prosti".

Recordemos que esta no es la primera vez que le sucede esto a Vesta, ya que hace algunas semanas la modelo fue criticada por una foto en la que aparecía con un bikini rojo de látex, donde le dijeron que parecía "cabaretera".

Esa vez, la joven respondió a sus "haters" y les señaló que "me puse un set de lencería que yo amo y si yo quiero empelotarme en mi Instagram porque quiero empelotarme, eso no me quita credibilidad en ninguno de los otros aspectos de mi vida".