"Vergüenza": llega a Chile la comedia incómoda que atrajo al público español

Jesús es un fotógrafo de matrimonios y Nuria, que pasa por una inestabilidad laboral, desea ser madre. Hasta ahí, los protagonistas de la serie "Vergüenza" parecieran ser un matrimonio normal. El problema es que él es un experto en meter la pata y ella, tampoco se queda atrás.

Enviar un mensaje a un grupo de WhatsApp equivocado o felicitar a una vecina por su embarazo cuando no lo está. Situaciones que a más de alguno le han pasado, incluida a quien encarna a Nuria, la actriz Malena Alterio.

"No me han ocurrido al extremo de lo que se ve en la serie pero sí he pasado por esa perplejidad entre no saber qué hacer y decir: ¡Tierra, trágame! Y si no he metido la pata, en mi alrededor lo han hecho y he tenido esa sensación que lo paso mal sin saber cómo frenar a la persona que tengo enfrente para que no continúe", cuenta en conversación con ADN.

La primera temporada de esta comedia incómoda, como ha sido definida, ya fue emitida en España y resultó un éxito de audiencia y crítica. Y hace sólo algunas semanas se terminó de rodar un nuevo ciclo. En nuestro país puede ser vista todos los jueves a las 22:00 horas por el canal Movistar Series.

Pero el camino de "Vergüenza" para llegar a la pantalla no fue fácil. Debieron pasar ocho años desde que se grabó el capítulo piloto para que un canal apostara por su realización. "Yo ya me había olvidado. Sabía que habían cadenas interesadas y a todo el mundo le gustaba pero como que no tenía el espacio. Pensé que esto no iba a salir. Y ¡qué equivocada estaba!, por suerte", dice.

El rol de Nuria le significó a la actriz ser reconocida como la mejor de la TV en la última edición de los Premios Feroz, considerada la antesala de los Goya y que también premia a las producciones de la pantalla chica.

Pero Malena Alterio conoce de sobra el género de la comedia ya que por cinco temporadas fue parte del elenco de ''Aquí no hay quien viva'', la popular serie de Antena 3 centrada en los vecinos de un condominio y que aún es retransmitida.

"Para mí esa serie fue un antes y un después en mi carrera y en mi vida. A consecuencia del éxito que tuvo se me generaron muchos más trabajos que vinieron después y me proporcionó un cariño y un amor de la gente que todavía estoy recibiendo", reconoce.