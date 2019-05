Verdades Ocultas: Muerte de querido personaje sorprendió a los televidentes

En el capítulo de este viernes de Verdades Ocultas, hubo una escena que impactó a los televidentes, ya que uno de sus personajes más queridos murió.

Se trata de Roxana, interpretada por Rocío Toscano, quien no logró sobrevivir a la cirugía a la que se sometió para donarle un riñón a Javiera, su hermana, quien sufre de insuficiencia renal.

De acuerdo a lo mostrado en el episodio, el médico de la ficción habría explicado que Roxana tenía una cardiopatía congénita, por lo que su corazón no logró resistir el procedimiento.

Esta muerte de Verdades Ocultas se suma a la de Alonso, personaje que también murió durante esta semana.

De su estreno el 24 de julio de 2017 y el 25 de abril de 2019, la producción obtiene un promedio general de 20.2 puntos, consolidándose como la teleserie más vista de las 15.30 horas desde que comenzaron a realizarse historias locales en la franja diurna.

Ya no me caía bien la Roxy pero no quería que la sacaran #VerdadesOcultas