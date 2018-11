Vehículo de una piloto de carreras sale volando en medio de un circuito

Sophia Floersch, una piloto alemana de 17 años, sufrió un grave accidente en el circuito del Gran Premio de Macao, en China, cuando su auto salió volando de manera violenta por el aire en una curva.

En la grabación se puede ver cómo el vehículo de la joven, que iba a gran velocidad, no logra frenar en la curva, impacta contra otro automóvil que va delante de ella y, ante la expectación del público, sale volando, estrellándose contra algunas de las instalaciones del largo circuito.

Floersch fue trasladada al hospital, desde donde publicó en Twitter un mensaje en el que expresa que está bien y que este lunes 19 de noviembre se someterá a una operación.

Además, la joven alemana dio las gracias a los cientos de mensajes de apoyo que ha recibido desde el accidente.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.