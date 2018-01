Varias leyendas de la WWE fueron confirmadas para los 25 años de RAW

En dos semanas más, RAW celebrará los 25 años de su primera emisión. Y lo hará con una celebración en grande.

Varias leyendas de la WWE, en los últimos días, han sido confirmadas para participar del evento en Brooklyn.

Stone Cold Steve Austin, uno de los más grandes de la historia, fue uno de los primeros en decir que sí.

También estarán los Dudley Boyz, uno de los equipos más destacados de la compañía y que en los 2000 tuvo grandes momentos junto a los Hardy Boyz y Edge & Christian.

No podía faltar tampoco la presencia de DX, uno de los Tag Team más legendarios y polémicos de la empresa.

Jerry Lawler y Jim Ross, quizás los dos comentaristas más icónicos de WWE, tienen su lugar asegurado en el show.

Y por supuesto que estará The Undertaker, para muchos el luchador más importante de todos, quien puede volver para Wrestlemania.

Hasta el momento, los históricos que estarán en Brooklyn son: The Undertaker, Stone Cold, Dudley Boyz, Jerry Lawler, Jim Ross, The Godfather, DX, Ric Flair, Scott Hall, Kevin Nash, The Bella Twins, The New Age Outlaws, Ron Simmons, JBL, Brother Love, The Boogeyman, Teddy Long, Ted Di Biase, John Laurinaitis y Sgt. Slaughter.