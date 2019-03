Vans anunció que lanzará zapatillas inspiradas en David Bowie

Esta semana, Vans anunció que lanzarán una nueva y exclusiva línea de zapatillas inspiradas en David Bowie.

La marca especializada en skateboarding informó a través de Twitter que esta colección tendrá una serie de modelos basados en la carrera musical del inglés, quien también marcó tendencia por sus característicos looks.

Hasta ahora, Vans no ha mostrado los diseños oficiales de las zapatillas, pero en redes sociales se filtraron algunos, siendo el más destacado el modelo que tiene el característico rayo de Aladdin Sane.

Por el momento se desconoce la información de los modelos, así como su precio y fecha de lanzamiento.

Time to tune in: the Vans x @DavidBowieReal collection is coming soon... https://t.co/B5UYfnTfUw pic.twitter.com/K3v4VXc5hb