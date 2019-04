Vanesa Borghi impactó en redes sociales al concientizar sobre la violencia verbal con fuerte foto

Vanesa Borghi causó impacto en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que concientiza sobre la violencia verbal.

A través de su cuenta de Instagram, se ve a la modelo con la mitad de su cara golpeada, con varios moretones y rasgos de sangre, efectos que se lograron con maquillaje.

En la red social, la argentina escribió: "esto es lo qué haces cuando no mides tus palabras. Estas pueden lastimar, atemorizar, dañar, reducir al otro. Cuida lo que dices porque hoy, a través de las redes, estos mensajes pueden hacerse viral y la humillación puede convertirse en burla de moda para millones de personas. No seas cruel. No lo hagas".