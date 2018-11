Valentina Roth subió polémica foto e Instagram la eliminó

Valentina Roth generó polémica entre sus seguidores de Instagram al subir una fotografía que tuvo que ser eliminada por la red social.

En la imagen que subió este sábado, la gimnasta sorprendió a quienes la siguen luego de publicar la imagen en la que aparece sentada en el baño sin la parte de abajo de su ropa interior.

"En el baño y que pasoooo ? ! Jajajajajj . La verdad siempre me dicen te grabas hasta en el baño ? Y bueno acá esta", escribió generando un debate entre sus seguidores.

Obviamente, la fotografía fue eliminada de la plataforma, y fue ella misma quien reveló lo sucedido en un video que publicó hace unas horas donde sale bailando.

"(...) Ah !! La otra foto que había subido me la bajaron por que yo no quería borrarla no se que taaaanto color le dieron solo estaba sentada en el baño muy casual", contó.