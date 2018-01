Valentina Roth envió esperanzador mensaje para quienes sufren de anorexia o bulimia

Un mensaje para llenar de ilusión a quienes padecen estos problemas fue el que expresó Valentina Roth, puesto que en Instagram publicó cómo fue que superó la anorexia y la bulimia.



En la plataforma, la bailarina comentó que llegó a pesar 43 kilos y que debió pasar por varios tratamientos con psicólogos y psiquiatras.



Roth comentó que los casos de personas que sufren de ambos trastornos alimentarios va en alza, pero que "estaba todo en la mente, porque si yo no quería ver la realidad y cambiar mi mentalidad no tenía sentido asistir a las terapias. Un día me levanté sintiendo que me moría, sin fuerzas ni para caminar y dije 'ok, chao no más'".



La exintegrante de Yingo y Calle 7 cerró llamando a que cuiden sus cuerpos, recordando de paso que "ustedes son hermosas, quiéranse, respétense. Si yo pude salir sola de esto ustedes también".