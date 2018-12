Vale Roth y Fanny Cuevas protagonizaron un intenso round a través de redes sociales

Valentina Roth y Fanny Cuevas protagonizaron un duro round a través de redes sociales, el cual comenzó por un evidente error ortográfico.

Todo partió cuando a Fanny le preguntaron dónde estaba "Chispa", con quien aparecía en una de las imágenes que compartió, a lo que ella rápidamente respondió "Hay, estaba en Miami (sic)".

Luego de contestar, Roth hizo burlas sobre el error ortográfico de Cuevas -era "ahí" en vez de "hay"-, lo que claramente generó una pelea entre las dos exchicas reality.

Fanny, al notar que Vale se burló de ella, se defendió: "Mala ortografía pero no mala fama. Pelá".

Sin embargo, la exCalle 7 respondió sin tapujos: "Yo nunca me hago la hue… con nada. Pero tú? Pero tú, qué buena fama tení si andai mostrando la ra… y las te… igual (…) pero mejor contigo no me meto porque me da miedo. Podí sacar las pistolas poh CT… Chana".

Cuevas, por su parte, le lanzó: "Chana, pero no importa el pasado que yo tenga. Así toda mi familia me quiere. No como a vo que nadie te toma en serio. Ni tu familia te quiere por pelá".

"Aquí estoy, poh. Con mi cara natural de chana. No me tengo que poner ni botox ni nada en la boca para verme linda. Aquí voy en mi autito, estoy manejando. Tengo mi casita propia. Todo el mundo sabe que te supero por lejos poh, pelá", agregó.

Tras esto, fue Vale Roth quien terminó la discusión con un fuerte mensaje para Fanny Cuevas: "Me seguí diciendo pelá, y atacándome con eso y que he tenido mil pololos. Sí, la gente lo sabe demasiado si yo misma lo subo a mis historias. Pero metenerse con la familia creo que es caer muy bajo. Yo no ando metiendo a tu hermanito y a tu mamá. Son de dos las hue… (…) embarraste toda la pelea, tenía a todos mis seguidores súper metidos hasta que metiste a la familia… Te pusiste Fanny pa' la hue… o sea… ¡Picante!".