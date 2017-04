Vale Roth volvió con pareja que la agredió y desató las críticas de sus fans

Valentina Roth retomó la relación con su expareja Martín Buschmann. La bailarina fue duramente criticada por sus fans, debido a que ella mismo había denunciado hace un tiempo atrás agresiones por parte de su novio.



Tras confirmar el retorno junto a Buschmann, Roth se llenó de críticas por "violencia de género", y no se demoró en responderle a sus detractores.



"Me encanta que se crean la Doctora Polo de mi Instagram. Qué mierda pasa con la gente. Bacán gente que me apoya y la que empezó a tirar mierda serán bloqueados y denunciados", se descargó la ex Calle 7.





solo amor por acá❤ 😊 porfa no quiero mala onda 😚😚 gracias por el apoyo !! Una publicación compartida de Valentina Roth Soracco (@valeroth22) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 11:22 PDT