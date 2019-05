Vale Roth sufrió complicaciones tras perder a su bebé: 'Me retorcía de dolor y muchísima sangre'

El pasado 17 de mayo, Valentina Roth se sometió a una aspiración manual endouterina (AMEU) para retirar los restos del aborto espontáneo que sufrió. Al día siguiente, la bailarina le contó a sus seguidores de Instagram que todo había salido bien y que ya había sido dada de alta.

Ahora, la ex Calle 7 recurrió a la misma red social para contar el complicado momento que vivió 12 días después de la intervención. "Cuando me hice el AMEU hace 13 días me dijeron que 7 días después podía volver hacer ejercicios, yo esperé 12 y ayer entrené espalda, bíceps, abs y un poquito de cardio, nada más", partió relatando.

"Después de eso me sentí súper bien, pero a las 6 de la tarde empecé con dolores que se mueren, me retorcía de dolor y muchísima sangre, cuando digo muchísima no es exagerada", siguió contando.

Según comentó, en ese momento estaba sola en su departamento, por lo que decidió llamar a su pololo, ya que estaba muy asustada con la situación: "Nos fuimos al hospital, me revisaron y tenía miedo que me quedaran restos del feto y me tuvieran que hacer otro AMEU. Gracias a Dios no tenía restos, solo que aún me quedan muchos coágulos en el útero que no los había eliminado durante estos días (solo manchaba súper poquitito), me pusieron un medicamento que corta el sangrado y ahora tengo que tomar fierro y vitaminas", dijo Roth.

Finalmente, los especialistas le aconsejaron no hacer ejercicio por otras dos semanas, dado que lo recomendado es estar cerca de un mes sin actividad física tras el AMEU.

"Les juro que la doctora me dijo que en 7 días podía hacer ejercicios, lo tengo en un papel. No fue porque yo fui irresponsable", concluyó.