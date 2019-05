Vale Roth desclasificó foto de su adolescencia y desmintió cirugía en los pómulos y nariz

La exchica Yingo, Valentina Roth, compartió una foto de cuando tenía unos 13 años y no se había realizado aún el aumento de labios.

Asimismo, la exgimnasta de 28 años demostró con la imagen (ella es la de la izquierda) que no se ha operado los pómulos ni la nariz como muchos aseguran, pero que sí se arrepiente de la intervención en su boca.

"Ojo que mi nariz supuestamente está operada y me puse pómulos también. ¡Miren esos pómulos Dios mío, siempre los he tenido así! El hocico de pato no más me arrepiento", escribió en su Instagram Stories.