Vale Roth contra mujeres que la critican: Te tratan así y después andan marchando

Valentina Roth utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo contra quienes la critican, en su mayoría mujeres, a través de las redes sociales

En una serie de Stories, la bailarina comentó "¿Que si me gusta mi amigo? No me gusta, me encanta. Exquisito. Sigan opinando".

"Un mensaje con cariño y respeto para todas las perras c… sin vida ¿Saben por dónde me las paso? Por ahí mismo. Qué risa sus opiniones, como si me importaran", agregó enojada.

En esa línea, la gimnasta manifestó que "lo que me da rabia es que ninguna mujer me ha dicho nada a la cara, frente a frente, que me encuentran 'maraca'. Se tienen que andar creando Instagram falsos todos los días, pero ya estoy acostumbrada".

Es más, Roth aseguró que si alguna vez aquellas que la critican le dicen cara a cara lo que piensan de ella "no le voy a pegar. La voy a abrazar y le voy a decir 'grande weona', porque me lo dijiste a la cara. Pero no existe gente así, sólo yo", expresó.

"Disculpen los garabatos, pero las mujeres te tratan así y después andan marchando, 'weonas' estúpidas", finalizó.

Sin embargo, se dio el tiempo de aclarar que no mete a todas las mujeres en el mismo saco, ya que se refiere a un grupo en particular.