Este martes, usuarios de todo el mundo reportaron a través de diversas redes sociales la caída de Instagram.

Mediante Twitter y Facebook varios cibernautas comenzaron a reportar la inactividad de la plataforma, donde especificaron que el feed no les permitía actualizar los contenidos.

Recordemos que el pasado 13 de junio también se reportó una caída de sus sistemas, el cual duró durante más de dos horas.

Ahora anda Instagram / Ahora no anda Instagram pic.twitter.com/8SPJlNIb0q — Camila 💚 (@_mehire) 18 de junio de 2019