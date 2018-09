Diversos usuarios en todo el país han estado advirtiendo por redes sociales de una caída en las redes de la empresa Movistar, impidiendo realizar llamadas, ver TV satelital o conectarse a Internet.

Desde la empresa aún no se refieren a los orígenes del problema, mientras que algunos usuarios han reclamado que les han dado como excusa un problema con "el equinoccio solar", no siendo la primera vez que la empresa recurre a ese argumento.

Estoy sin internet ni TV, en Movistar me acaban de decir que puede ser el equinoccio solar? Me están bromeando? @AyudaMovistarCL

@MovistarChile que pasa con su servicio mas de una hora que no puedo hacer ni recibir llamadas, en su serv de atención me dan códigos que no sirven