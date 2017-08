Uruguayos de La Vela Puerca regresan a Chile "Llenos de magia"

Por Sandra Zeballos, ADN.

Tras ocho meses de "merecidas vacaciones", por estos días vuelven a los escenarios los uruguayos de La Vela Puerca que se reencuentran con el público nacional este viernes 25 de agosto en el Teatro Cariola.

"Estamos muy contentos de poder volver a Chile después del año pasado que no pudimos tocar, pero bueno, estamos acá, devolviendo la deuda que tenemos con toda la gente ahí" dijo a ADN el vocalista de la banda Sebastián Teysera, "Enano", a propósito de su frustrada presentación en la cancelada edición del Festival Frontera en diciembre de 2016.

La banda, pretendía entonces mostrar parte de su último disco "Érase" y cerrar los festejos por sus 20 años de carrera, o como dice Enano, "estos 20 impensables años". Una historia que comenzó con el pie derecho, gracias a "un poco la inocencia con la abordamos este proyecto hace 20 años, con un grupo de amigos que no tocábamos ni el timbre y que fuimos aprendiendo todos juntos, y de a poco. Yo creo que si hubiéramos pensado aquel año 95, 'ché qué bueno que estaría tener una banda que dure 20 años', no creo que lo hubiésemos logrado. Esa pequeña inocencia nos jugó a favor" dice el músico.

Érase Érase, an album by La Vela Puerca on Spotify

Por eso los festejos fueron a lo grande y hoy La Vela Puerca agradece también celebrar en Chile. Y es que ha sido un ciclo lleno de presentaciones, cuyos multitudinarios conciertos quedarán también registrados en formato audiovisual. "Nos parece muy sana toda la experiencia que fue la gira de los 20 años que culmina con este DVD. Es muy importante para nosotros, porque es entender cómo fue que uno llegó hasta acá. Me parece que es muy saludable viajar un poco a hacia atrás y entender cómo fue que sucedieron las cosas, para aprender y para vivir el presente. El pasado lo que te hace, es entender el presente mejor todavía", agrega.

Y el contacto con "un público muy ferviente", alimenta aún más esa sensación, y según "Enano" les permite entender mejor "cómo llegamos a festejar durante 20 años para sobrevivir, llenos de vida y 'Llenos de magia' y con las mismas ganas. Porque 20 años no es poco, sobre todo para una banda uruguaya".

Chile: De Kuervos del Sur al Hotel Galerías

Este festivo escenario es el que los hace emocionarse más por el reencuentro con Chile y programar un concierto de 26 canciones, que los conectará con un público que los conquistó desde un principio; por el cariño hacia la banda, a las canciones y porque "nos sorprendió muchísimo lo que habían hecho las canciones con la gente allí".

Respecto a sus compañeros de escenario Kuevos del Sur, el músico cuenta, "estuve escuchando un concierto en vivo en 'La Ley del Rock' en Radio Futuro, me encantó una versión que se llama 'El Vuelo', me pareció muy interesante la verdad. Son las cosas lindas que te da esta profesión, encontrarte con otros músicos, con otras bandas, otras sensibilidades artísticas, otras canciones", por lo que dice 'Enano', están muy felices de compartir escenarios con la banda nacional.

Pero no sólo la música conecta a Sebastián Teysera con Chile. Su primera carrera, la hotelería, lo tuvo instalado en nuestro país, trabajando algunos años. “Me acuerdo del hotel Galerías, yendo a pasear a la Plaza Ñuñoa, a Bellavista, yendo a comer al Mercado Central. Tenemos poco tiempo ahora pero voy a intentar hacer todo lo que hice aquellos años” enfatiza el músico. Esa época, dice, “también me recuerda cuando decidió no dedicarme a la carrera hotelera y que creo que me salió bastante bien. Fue una decisión certera, aunque tampoco me disgustaba” asegura.

La Vela Puerca y el fútbol, cuando las canciones llegan a lugares impensables

La revisión de los 20 años de carrera de La Vela Puerca, también ha llevado a sus integrantes a revisar sus propias vidas. En el caso de Sebastián Teysera, una que además de la hotelería, tuvo una época marcada por el fútbol, aunque, como reconoce el mismo, "el fútbol lo dejé porque me tenía que levantar muy temprano y no era para mí, la hotelería capaz que sí", recuerda entre risas.

Sin embargo, el fútbol no lo ha dejado a él y hoy las canciones de su banda las cantan miles de fanáticos y hasta algunos directores técnicos.

"Cuando una hinchada agarra una canción tuya es que de verdad te convertiste en algo popular. Yo la primera vez que escuché una canción cantada por Peñarol, que además es mi cuadro, y que haya agarrado una canción de La Vela, fue como una cosa personal. Igualmente no todos en la banda somos de Peñarol, hay muchos de Nacional a los que no les gustó mucho, pero las canciones llegan a lugares impensables" dice con humor.

Y es que "nos han llevado al mundo del fútbol muchas de esas canciones", recuerda "Enano". Varias de ellas, por ejemplo, las escuchaba el actual DT de la Selección de Argentina, Jorge Sampaoli, quién contó alguna vez en ADN, cómo descubrió "Clarobscuro" gracias a la hinchada de Peñarol, cuando le tocó a enfrentar al cuadro en Montevideo, en su época a cargo de la U.

Sebastián recuerda el encuentro con el otrora preparador de La Roja. "Cuando fuimos, ustedes ya estaban clasificados para el mundial y nosotros no todavía y estaba Sampaoli, al que después lo conocimos en los camarines y el 'Cebolla' le dijo: 'felicitaciones a todo Chile y a Sampaoli porque ya están clasificados. Nosotros todavía estamos esperando por eso'. Pero bueno, es el director técnico rockero", comenta "Enano".

En este sentido, el músico agrega, "el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron al maestro Tabárez que hablaba de La Vela en la concentración de la selección poniéndoles o Llenos de Magia o José Sabía 'cuando todo parece jodido es cuando hay que poner'. Y ya con la selección, ahí ya todos nos llenamos de orgullo”, finaliza Teysera.

La Vela Puerca se presenta este viernes 25 de agosto en el Teatro Cariola, en su reencuentro con Chile y en la previa del lanzamiento de su producción audiovisual "La Vela Puerca 20 Años - Festejar para Sobrevivir", material que será editado a fines de septiembre en formatos DVD, vinilo y digital.

Luego de eso la banda entraría a grabar en noviembre "y el próximo año debiera estar listo un nuevo disco para volver a las canchas con nuevas niñas que presentarles" adelanta su vocalista.

Las entradas para el show de los uruguayos en Chile están a la venta en Puntoticket.