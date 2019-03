Una quincena de canciones están restringidas en Indonesia por tener 'contenido pornográfico'

Una quincena de canciones de rock y pop occidental fueron catalogadas como pornográficas por La Comisión de Radiofusión de Indonesia, por lo que su difusión es restringida desde las 22:00 hasta las 03:00 horas.

Entre las canciones destacan "Shape of you" de Ed Sheeran, "Love me harder" de Ariana Grande, "That's what i like" y "Versace on the floor" de Bruno Mars, "Makes me wonder" de Maroon 5, "Mr. Brightside" de The Killers, "Makes me wonder" de Maroon 5, "Fuck it" de Eamon, "Your Song" de Rita Ora, y "Wild Thoughts" de DJ Khaled ft. Rihanna", entre otras.

Hasta ahora, la comisión señala que esta lista es una guía de recomendación y no una regulación, pero no descartan sanciones para las radios y televisiones en caso de programarlas.

Además, explican que la decisión es porque las letras de las canciones "contienen pornografía, asociación pornográfica y obscenidad".