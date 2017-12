Una Mujer Fantástica fue nominada a los Premios de la Crítica en Estados Unidos

Una Mujer Fantástica fue nominada como mejor película extranjera para los Premios de la Crítica, en Estados Unidos.

El largometraje de Sebastián Lelio competirá con BPM (Beats Per Minute); First They Killed My Father; In the Fade; The Square y Thelma.

En 2016, Neruda, de Pablo Larraín, también fue parte de las seleccionadas por los críticos.

Para el premio mayor, el de mejor película, están nominadas:

* The Big Sick

* Call Me by Your Name

* Darkest Hour

* Dunkirk

* The Florida Project

* Get Out

* Lady Bird

* The Post

* The Shape of Water

* Three Billboards Outside Ebbing, Missouri