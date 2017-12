La película chilena "Una mujer fantástica" fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Película Extranjera.

La obra de Sebastián Lelio competirá en la categoría contra las cintas First They Killed My Father (Camboya); In the Fade (Alemania/Francia); y Loveless (Rusia).

De esta manera se convirtió en el cuarto largometraje en pelear como mejor trabajo en lengua no inglesa. Antes fueron nominadas La Nana, El Club y Neruda.

En las principales categorías, fueron nominadas las siguientes películas:

Mejor drama:

-Call Me By Your Name

-Dunkirk

-The Post

-The Shape of Water

-Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor comedia o musical:

-The Disaster Artist

-Get Out

-The Greatest Showman

-I, Tonya

-Lady Bird