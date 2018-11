"Una historia necesaria" ganó un Emmy internacional como mejor serie corta

La producción chilena “Una historia necesaria” ganó el Emmy internacional en la categoría de Mejor Serie Corta, entregada por la Academia Internacional de Televisión, Artes y Ciencias, en una ceremonia realizada en Nueva York.

La serie, emitida en 2017 por Canal 13C, consta de 16 capítulos de tres minutos cada uno, en los que se relatan crímenes cometidos por la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet.

The 2018 International Emmy Award for Short-Form Series goes to “Una Historia Necesaria” #iemmysWIN