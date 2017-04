Una familia dejó un particular letrero en la reja para no ser censados

A partir de las ocho de la mañana se empezó a realizar el Censo 2017 en Chile. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con el horario para cumplir con el deber cívico de responder la encuesta.



Una familia dejó un particular mensaje en la puerta de su casa para los censistas. "Ni... me levanto a las 8:00 am, no w... Gracias", escribieron en una hoja que pegaron en la reja de la entrada. Además, se dieron el tiempo para adelantarse a las preguntas y redactaron las "respuestas".