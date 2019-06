Una familia dejó a su perro en un albergue por unos días y fue sacrificado por 'error'

Autoridades de Carolina del Norte iniciaron una investigación después de que un perro fuera sacrificado por "error" en un albergue para animales.

Según informaron medios locales, Blaze, un cachorro de 16 meses de raza pastor ganadero australiano, fue enviado al refugio de animales en cuarentena tras morder a un niño.

Joey Varker, el dueño del can, afirmó que ellos no querían dejarlo en el lugar, pero los obligaron porque Blaze no tenía registros de vacunación.

Cuando la dueña fue al establecimiento para visitar a su mascota, los empleados no pudieron encontrarlo. Después de unos minutos, Varker y su pareja se enteraron de que Blaze había sido confundido con otro y lo mataron.

A Lexington family is devastated after their dog was mistakenly euthanized at the Davidson County Animal Shelter. I’ll have more on this story on @SpecNewsTriad. Stay tuned to hear from the family and how they’re coping with the loss of one of their family members. #SpecNewsNC pic.twitter.com/xj9GMhetzs