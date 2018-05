Una banda sorpresa grabará la frustrada colaboración entre Dave Grohl y David Bowie

Dave Grohl, el líder de Foof Fighters, reveló que una banda grabará la canción que compuso para una colaboración frustrada con David Bowie. No la mencionó para "no arruinar la sopresa".

"Se lo di a alguien recientemente. Lo intenté durante años, pensé que era lo mejor que había visto nunca. Lo intentamos, trabajamos en eso, y en realidad contacté a Bowie sobre hacerlo juntos para la banda sonora de una película, pero no funcionó”, contó el músico en entrevista con GQ.

Bowie rechazó colaborar en la canción porque la película en cuestión no era de su gusto. "No le gustó la película, no fui yo, fue la película”, dijo en tono de broma el exbaterista de Nirvana.

En 2016, Grohl ya había contado del rechazo del Duque Blanco. "Había una película que me pidió escribir una canción para ella... Me acordé de que tenía un tema instrumental realmente bueno que escribí, oscuro, pesado, hermoso. Ya había hecho un disco con Tony Visconti (el productor de Bowie) entonces lo llamé y le dije '¿Crees que a David le gustaría cantar en esto?'", contó en esa oportunidad.

"De ahí recibí un mail de David, que decía algo como 'hey, escuché la canción'. Puede que ya haya visto la película, era una de estas grandes cintas de acción. Me dijo: 'Esta película no es mi clase de cosa. Realmente no estoy hecho para estos tiempos. Pero ojalá que volvamos a trabajar juntos algún día. Hasta entonces, dejemos la puerta abierta'. Vi el mail y pensé 'oh no'. Le escribí de vuelta: 'Oh, bueno, quizás para la próxima. Ojalá estés bien, cuídate'. Al minuto, recibo una nueva respuesta suya que dice: 'Bueno, ahora que todo eso está aclarado, vete a la mierda'", agregó entre risas.